Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa ha parlato così delle tante rotazioni operate da Simone Inzaghi in queste prime gare stagionali: "secondo me Inzaghi sta facendo delle scelte logiche, sa che ha dei giocatori che dal 70' in poi possono cambiarti la partita. Ormai non bisogna considerare la formazione sugli undici giocatori ma almeno su 13-14, poi una sostituzione te la tieni per eventuali infortuni, mentre le prime quattro risultano essere decisive. Poi ci sono giocatori come Mkhitaryan che sono in uno stato di forma strepitoso e che è difficile tenere fuori".

E ancora: "Quello di Inzaghi è un turnover scientifico. Ormai gli allenatori hanno degli strumenti precisi per capire come utilizzare al meglio i calciatori. Su Lautaro dico che si parla sempre della grande intesa con Lukaku, con Dzeko, con Thuram, non sarà che forse è merito suo? È un attaccante che fa un sacco di gol ma che non pensa solo a se stesso, pensa come leader della squadra. Non è facile trovare un attaccante con il valore a livello personale di Lautaro".