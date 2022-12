"Ringrazio il mister, tutto lo staff e i miei compagni perché ogni volta che gioco mi fanno stare al massimo". Così Valentin Carboni ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 4-0 in amichevole contro il Salisburgo. "Questo gol è importante per me e lo dedico alla mia famiglia, mia mamma, mio papà e i miei fratelli. Sono contento", le parole del 17enne argentino, autore della firma del poker nel recupero.