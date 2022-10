Nel corso di ‘Sky Calcio Show’, l’allenatore Fabio Capello analizza il momento di astinenza dal gol vissuto da Lautaro Martinez: “A me Lautaro piace tantissimo. Si muove, lavora tantissimo per i compagni. In questo momento, sta giocando lui per l'altra punta, ovvero Dzeko. Ieri ha avuto anche occasioni che non ha sfruttato. Anche ieri ha avuto tante chance per fare gol, gli manca solo l’ultimo passaggio. L'Inter non ha ancora trovato l'assetto giusto, definitivo, su cui basarsi e su quello fare dei cambi durante la partita. Poi ha perso giocatori importanti come Brozovic, più quelli che sono andati via. Ma a sinistra ora ha risolto molto bene con Dimarco”.