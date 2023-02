Fabio Capello inquadra il derby di Milano, parlando della situazione in casa rossonera: "Nel calcio non si dà tempo a nessuno di ricostruire e di rifare, di capire cosa ha sbagliato e cosa può migliorare. L'Italia purtroppo è così, non si ragiona e non si valutano le persone: vanno valutate per cosa hanno fatto e hanno dato, poi se commettono errori si cerca di risolvere tutto", ha detto a Radio Deejay.