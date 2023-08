Dario Canovi è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio per parlare del mercato nerazzurro: "L'Inter direi che il mercato più o meno lo ha già completato, manca solo una punta centrale. Quello della Juventus è in piena evoluzione, non si sa se arriverà Lukaku e andrà via Vlahovic. La Juventus ha ancora molte cessioni da fare e probabilmente qualche arrivo di qualche giocatore importante. Lo giudicheremo il suo mercato tra una ventina di giorni. Per me si è sottovalutato molto l'acquisto di Cuadrado, che penso abbia ancora da dare al calcio e manca uno così che salta l'uomo all'Inter".

Via Dzeko e Lukaku, arriva Thuram e forse un altro giovane. Dipenderà capire quanto velocemente si ambienteranno.

"Credo che sia giusto questo ringiovanimento. Dzeko ha fatto molto bene ma ha dato, siamo alla fine della carriera. Invece credo che Balogun potrà fare molto bene. Dovesse arrivare è uno di cui sentiremo parlare. Sa fare gol, sa sfruttare le occasioni. Uno come lui era una volta De Vitis. Contro squadre che si chiudono uno così è determinante. E aggiungo che ad oggi l'Inter ha di gran lunga il centrocampo più forte".