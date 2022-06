Dario Canovi, noto procuratore, è stato intervistato nel corso della trasmissione 'Il Diabolico e il Divino' dell'emittente radiofonica New Sound Level 90. Nel corso del suo intervento, Canovi si è soffermato particolarmente sul futuro di Paulo Dybala: "Dove andrà? All’estero non ci credo altrimenti avrebbe già fatto secondo me, le squadre inglesi quando puntano un giocatore risolvono in fretta la questione, soprattutto se è svincolato. L’Inter ha un vantaggio, la conoscenza tra Marotta e Dybala, ma non è sempre vincolante, ci sono altri aspetti che possono interessare di più a Dybala".