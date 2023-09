"Siamo un po' in difficoltà da qualche anno. Non investiamo in strutture, nei giovani. Si fanno meno figli. Ci sono tante spiegazioni, ma questo ci fa star male perché eravamo abituati diversamente". Fabio Cannavaro parte così nella sua analisi a Radio Anch'io Lo Sport dopo la delusione per il pareggio dell'Italia contro la Macedonia del Nord.

In particolare, il campione del mondo del 2006 vede carenze in difesa. "Siamo carenti come numero in difesa. Perché i centrali oggi si fa più fatica a trovarli. Non perché Bastoni o altri siano meno bravi, ma perché sono abituati alla difesa a tre, fanno più fatica a campo aperto. In più dovremmo tornare ad avere uno spirito più da Italia, siamo sempre stati abituati a ingannare gli avversari. Noi eravamo abituati a non voler perdere, oggi la tensione cala troppo facilmente. San Siro? Al di là di qualche episodio ha portato bene alla Nazionale, può dare grande apporto ai giocatori".