Fabio Cannavaro, ex difensore di Juve e Napoli, è intervenuto a Radio Crc, parlando di lotta scudetto: "Il Napoli è una tra le squadre favorite, ricordiamoci che sono i campioni in carica. Mi intriga molto il Milan perché ha preso calciatori di qualità. Le due milanesi insieme alla Juventus, daranno filo da torcere agli azzurri, bisognerà tenere in considerazione il mercato e la partenza di tutte le squadre che ambiscono allo scudetto".