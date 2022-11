Valore D e Inspiring Girls hanno lanciato la campagna #nonedamaschio per abbattere gli stereotipi di genere. Tra le testimonial, l'ex capitana di Inter Women, Regina Baresi. "Sono molto felice di partecipare a questa campagna per abbattere gli stereotipi di genere. Nella mia vita ho sempre giocato a calcio, sport considerato prettamente maschile. Quindi di stereotipi e giudizi ne ho sentiti tanti. Tante volte mi hanno chiesto: 'Sai spiegare il fuorigioco? Sei donna, sai di tattica?'. Sono frasi inutili e superficiali, ma parlarne è importantissimo per far capire che non c'è sport e non c'è niente nella vita che sia solo da maschio".