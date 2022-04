Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ha commentato per TMW Radio la vittoria in extremis del Milan a spese della Lazio: "Ieri i rossoneri hanno vinto una partita difficilissima. Aver vinto così dà forza, fa capire che potrebbe essere l’anno giusto. Dietro però c’è l’Inter con una rosa più completa e profonda. Stanno meglio e si vede ma il Milan non molla".