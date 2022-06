Giancarlo Camolese saluta l'Albania dopo aver ricoperto il ruolo di direttore tecnico della Federazione, concentrandosi sui rapporti organizzativi, con l'UEFA e le nazionali giovanili. Quale occasione migliore per chiedergli un parere sul talentino dell'Empoli Asllani, da settimane ormai sempre più in orbita Inter: " È molto giovane, è un 2002 ma lo convocammo presto in Under21: poi col passare del tempo il ragazzo e l'Empoli hanno fatto la loro parte e ora in effetti è uno dei pezzi più pregiati del mercato - dichiara a TuttoMercatoWeb -. E' un ragazzo applicato, ha grandi qualità ed è migliorato molto. L'Empoli ha saputo tenerlo in prima squadra, con un tecnico capace come Andreazzoli e poi, ceduto Ricci al Torino, lo ha fatto diventare titolare. Un ragazzo che ha qualità, in questo caso, viene messo nelle condizioni per esprimerle al cento per cento".