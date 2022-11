"Il fallo di mano è quello con più discrezionalità nel mondo del calcio". Lo ha detto l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervistato da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa nel corso di 'Deejay Football Club', in onda su Radio Deejay. A proposito di soggettività nei casi limite, Calvarese torna sul rigore non concesso all'Inter contro il Bayern Monaco per il tocco con le braccia di Sadio Mané sul tiro di Nicolò Barella: "Non è mai fallo di mano punibile quello - il suo punto di vista -. Il Var lo richiama evidenziando un movimento delle mani che va verso il pallone, ma rimane nella sagoma, sarebbe stato punibile se avesse aumentato il volume corporeo".