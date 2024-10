Attraverso i propri social, l'ex attaccante di Inter e Lazio Felipe Caicedo non si nasconde e si scaglia contro l'arbitraggio del match tra la Juventus e i biancocelesti. Nel mirino il rosso di Romagnoli, che ha costretto i bianconeri a giocare in dieci per gran parte della gara, e il mancato rosso per Douglas Luiz: "Ormai giocare 12 contro 10 è dura”, la stilettata dell’ecuadoriano sui propri social.

Ormai giocare 12v10 é dura #Juvelazio — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 19, 2024