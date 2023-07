Annunciato da poco come giocatore del Cagliari, club al quale si è trasferito dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, Gaetano Oristanio ha mandato un primo messaggio ai suoi nuovi tifosi: "Ciao a tutti, voglio ringraziare la società, il mister (Claudio Ranieri, ndr), tutte le persone di Cagliari e della Sardegna per questa opportunità - le parole dell'ex Volendam -. Sono molto motivato e pronto per questa nuova avventura, darò il massimo per questa maglia. Ci vediamo presto allo stadio".