Rush finale anche in coda alla classifica di Serie A, dove il Cagliari dovrà lottare con le unghie e con i denti per conquistare una salvezza tutt'altro che scontata, a maggior ragione dopo il rovinoso passo falso contro il Genoa del turno scorso. Ora, per i sardi, c'è l'occasione immediata per il riscatto nella gara contro il Verona, il primo avversario del gruppetto di quattro squadre che include anche Salernitana, Inter e Venezia: " I punti a disposizione sono 12, noi dobbiamo pensare a noi senza guardare gli altri - ha puntualizzato Walter Mazzarri in conferenza stampa -. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una grande prestazione, gli episodi ci hanno dato ragione. Brucia ancora la sconfitta immeritata di Genova, se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi, ci sono stati errori nostri e di altre persone, ma questo ormai è passato. Il Verona è la rivelazione del campionato, gioca senza grandi patemi e dovremo fare una partita attenta e aggressiva come contro il Sassuolo. Gli altri risultati non possiamo controllarli, noi possiamo farlo soltanto per i nostri: andremo a Salerno per fare il massimo e fare punti. Sono molto carico, questa carica penso di averla trasmessa ai ragazzi e dovrà essere trasmessa al nostro grande pubblico. Gli episodi ci devono dare ragione".