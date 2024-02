Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è stato protagonista di un'intervista ai microfoni di Radio Serie A con RDS nella quale ha parlato dei giocatori che maggiormente lo hanno impressionato durante la carriera: "Di calciatori forti in Serie A ce ne sono tanti. Posso farti tantissimi nomi, ma quello che penso è di cercare di migliorarmi in quello che posso fare tutti i giorni. Ogni calciatore ha caratteristiche diverse. Kvicha Kvaratskhelia è un giocatore fortissimo, come Dybala. Radja Nainggolan, Niccolò Barella, Conti, Cossu, Pinilla e Acquafresca sono giocatori fortissimi con cui ho giocato".

Chi tra Gaetano, Makoumbou e Prati diventerà un top player?

"Possono diventarlo tutti e tre. Stanno dimostrando di essere già giocatori importanti del nostro campionato. Aggiungerei Gaetano Oristanio che è molto forte e ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore importante".