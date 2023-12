Grazie alla campagna europea in Champions League dell'Inter, di cui è stato il custode della porta e il primo regista nella costruzione dal basso, André Onana si è guadagnato un posto nella top 11 del calcio africano. Nella fantaformazione, svelata nella cerimonia dei CAF Awards, a fare scudo al portiere dello United c'è la difesa a 3 composta da Hakimi, Mbemba, Koulibaly; in mezzo Partey, Anguissa, Kudus e Amrabat. In attacco, infine, largo al tridente Manè-Osimhen-Salah.