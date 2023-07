Ospite di TMW Radio, nella serata 'Calciomercato & Ritiri', Antonio Cabrini ha parlato del calcio italiano in generale soffermandosi anche su argomenti che riguardano l'Inter, a partire dal confronto tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: “Scelgo Vlahovic, senza togliere nulla a Lukaku. Punterei sul serbo, per l’età e per quello che ha già fatto vedere”.

Sul discusso trasferimento di Juan Cuadrado in nerazzurro, l'ex campione del Mondo ha le idee chiare: “Quando si parla di Juventus e Inter sembra di parlare sempre di cani e gatti. Vedo che in generale non si dà retta a queste cose quando c’è il calciomercato aperto. Dipende tutto dalle scelte degli allenatori e delle società. Mi incuriosisce pensare a come potrebbe giocare Cuadrado all’Inter o casomai Lukaku alla Juventus”.