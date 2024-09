"Quasi sempre i favoriti sono i campioni in carica: quindi l’Inter, che ha mantenenuto lo stesso allenatore e l'ossatura". Così Antonio Cabrini in un'intervista a Tuttosport, parlando delle possibilità dei nerazzurri di conquistare di nuovo il tricolore.

"La Juve? A me Thiago Motta piace, ha fatto un ottimo lavoro al Bologna, che faceva giocare molto bene ed è riuscito a portare in Champions. Spetta a lui valorizzare questi ragazzi, ha le doti per farlo. Non avrà un compito facile perché in contemporanea c'è l'impegno internazionale, che richiederà più energie degli anni scorsi. L'obiettivo è tornare a primeggiare in Italia ed essere protagonista in Europa, ma è un progetto appena iniziato e non sarà facile raccogliere risultati subito".