Gigi Buffon era ospite ieri negli studi di Dazn e tra le altre cose ha commentato anche quanto accaduto in Parma-Inter. "Quando hai una rosa così importante come l'Inter, l'unico obiettivo è arrivare in fondo ovunque senza fare troppi calcoli. Ci sono giocatori che hanno la vittoria nel Dna e vogliono arrivare in fondo ovunque. A Parma vedo però un discorso mentale: quando sei avanti di due reti, una squadra come l'Inter deve portarla a casa con chiunque ci sia in campo. Se non lo fai è un discorso di attenzione".

Buffon parla poi dell'assenza di Musiala e di tanti altri giocatori tra i bavaresi, domani in Bayern Monaco-Inter, e di come un giocatore reagisce sapendo che dalla parte opposta mancano elementi così importanti. "Sei concentrato inevitabilmente su te stesso, ma se gli altri arrivano con 11 Primavera... Da un lato in conferenza dici che ti dispiace perché sarebbe stato bello giocare questa gara tra campioni, ma in realtà sei felice come una Pasqua perché sai che la vincerai...".

Parlando del campionato, secondo Buffon "dalla prima giornata la lotta scudetto è tra Napoli e Inter. Il pari col Parma può influire tanto perché il Napoli può anche permettersi di pareggiarla e rimarrebbe in scia. Questo l'Inter doveva evitarlo. Se sei spalla a spalla con Conte nelle ultime giornate, è meglio evitare. Ha una capacità comunicativa, nei confronti della squadra, che è clamorosa. Ti trasmette energia".