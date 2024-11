Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto in esclusiva Alessandro Budel. L'ex centrocampista, oggi commentatore televisivo, ha espresso il proprio parere sull'attualità calcistica. In questo estratto, le dichiarazioni di Budel sul percorso dell'Inter in campionato e Champions League e sugli obiettivi stagionali dei nerazzurri.

La grande prestazione dell'Inter a Verona può averla sbloccata definitivamente nel non perdere punti preziosi con le squadre cosiddette medio-piccole?

"Credo di sì, la vittoria di Verona farà bene a tutto l'ambiente. Penso che l'Inter sia la squadra da battere, a livello di organico ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Non è facile giocare sempre con i riflettori puntati e con la pressione dei favori del pronostico. Nonostante questo, i nerazzurri stanno facendo grandi cose".

L'Inter ha qualcosa in più o in meno rispetto alla scorsa stagione?

"È sulla falsariga dello scorso anno, forse manca qualche gol in più di Lautaro, Thuram sta facendo comunque una grande stagione. Credo il livello sia lo stesso dello scorso anno e sono convinto che in Champions potrà raggiungere risultati importanti".