L'ex difensore Giuseppe Bruscolotti, intercettato da Il Sussidiario, dice la sua sulla sfida tra Inter e Napoli: "Una partita importante, piena di significato, una gara di grande valore da sempre. Mi aspetto un incontro particolare: l’Inter cercherà di vincere per riaprire il campionato. Il Napoli cercherà di difendere il primato. Cosa attendersi dal rientro di Lukaku? Non saprei, anche perché per il momento non ha fatto bene nel corso della stagione e non è stato un fattore per l’Inter".