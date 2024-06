Lo chef Bruno Barbieri è intervenuto questa mattina a Sky Sport per parlare di nazionale e della sua passione per Inter e Bologna. "Bolognesi si nasce e interisti si diventa. Però la squadra del cuore è quella dove sei nato da bambino. Bologna è la mia città, per cui siamo contenti di aver raggiunto la Champions League. Il presidente ha fatto un bellissimo lavoro. Sono convinto che questa nazionale andrà lontano. Sono convinto che agli svizzeri gli diamo due pere...", dice Barbieri.

"Mi spiace molto che Calafiori non possa giocare con la Svizzera perché è un gran giocatore. A Bologna spesso i giocatori rinascono, si rigenerano. Saranno i tortellini? Che ne so, magari sì...", aggiunge.