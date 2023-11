Andreas Brehme consegna lo scettro a Federico Dimarco. Intervistato da L'Interista, l'ex terzino dell'Inter di Giovanni Trapattoni ha commentato così la prodezza balistica del giocatore nerazzurro contro il Frosinone: "Se è più forte lui di me? Ovviamente! Non sarei mai riuscito a segnare un gol così, incredibile (ride, ndr). È stato assolutamente fantastico e dimostra la fiducia che il ragazzo ha raggiunto nella sua crescita".

Thuram o Lukaku: chi sceglierebbe per la sua squadra e perché?

"Sono molto felice per Thuram e per quello che sta facendo. Ha bisogno ancora di un po' di tempo per abituarsi alla Serie A, ma ci divertiremo tantissimo con questo giocatore".

Tra due settimane ci sarà Juventus-Inter: i nerazzurri sono più forti dei rivali, come sostengono molti addetti ai lavori?

"Non bisogna mai sottovalutare i propri avversari. Certo, quello che posso dire è che è difficile battere la nostra squadra e in una buona giornata possiamo vincere contro chiunque".