Gabriel Brazão, in questa stagione zero minuti con la maglia della Ternana, potrebbe tornare a giocare in Brasile, da dove l'Inter, che detiene ancora la proprietà del suo cartellino, lo aveva prelevato comprandolo dal Cruzeiro. Il portiere classe 2000, secondo le informazioni di Relevo, è stato richiesto dal Santos.

