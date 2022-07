Ancora Paulo Dybala al centro dei pensieri di interisti e napoletani, sedotti e abbandonati dalla Joya, finito a scegliere la corte spietata di José Mourinho. Una corte che però, secondo l'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca "non so quanto abbia inciso sulla scelta dell’argentino" come ammette ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli. "Un giocatore come Dybala, per come ha giocato il Napoli negli ultimi anni, non sarebbe stato di facile collocazione tattica. Credo che il tentativo del Napoli sia stato timido, perché non era realmente convinto" ha chiosato.