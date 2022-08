Intervistato da TMW Radio, l'ex portiere di Genoa e Milan Simone Braglia pungola Simone Inzaghi dopo le parole pronunciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Inter: "Non ho trovato da parte sua una sorta di autocritica durante questa conferenza stampa di presentazione. Penso che lo Scudetto dello scorso anno, con una gestione un po’ più mirata da parte sua, sarebbe arrivato. Ha sbagliato nella gestione delle energie in un momento particolare dell’annata. Il parlare sempre al plurale nasconde il 'dove deve migliorare lui' nella guida di una Ferrari… perché l’Inter è una Ferrari".