Anche l'interista Edin Dzeko dovrà rispondere alla convocazione di Ivaylo Petev, ct della Bosnia, che dal prossimo 30 maggio, a Zenica, comincerà a preparare le quattro partite di Nations League in calendario dal 4 al 14 giugno (Finlandia, Romania, Montenegro, Finlandia). "Ho sempre cercato di scegliere i migliori giocatori che abbiamo, quindi questi sono attualmente i nostri migliori giocatori - ha dichiarato oggi in conferenza stampa il bulgaro -. La lista è un po' allargata perché giochiamo quattro partite impegnative in dieci giorni. Il momento non è dei più ideali perché la stagione è finita, i giocatori hanno voglia di riposarsi, ma stiamo iniziando un nuovo ciclo".