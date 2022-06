Magnifico Messere della nuova edizione del torneo del Calcio storico fiorentino, l'ex di Fiorentina e Inter Borja Valero ha parlato ai cronisti anche di Alvaro Odriozola, suo connazionale, entrato nella lista della spesa dell'Inter per l'eventuale sostituzione di Denzel Dumfries dopo la stagione in viola: "Se non riesce a giocare al Real, gli piacerebbe tornare a Firenze. Però non dipende solo da lui. L'ultima volta che ho parlato con Alvaro è stata prima di Fiorentina-Juventus, non ho altre novità”.