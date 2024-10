Nel corso di un'intervista rilasciata a Oggi Sport Notizie, l'ex portiere anche dlel'Inter, Ivano Bordon, ha parlato anche di materie nerazzurre: "Mi sembra che l'Inter stia andando bene è normale che rispetto all’anno scorso non stia sui stessi livelli. Però è un aspetto che riguarda un po' di tutte le squadre”

L'ex numero uno non crede che la squadra Campione d'Italia sia appagata: "No, non sono appagati, è umano che possa succedere anche questo, il campionato è molto dispendioso però io non penso che i ragazzi e Inzaghi si sentano appagati”.