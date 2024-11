Torna a parlare Paolo Bonolis. Intervenuto all'inaugurazione della piscina comunale di Castel di Sangro, in provincia de L'Aquila, si è nuovamente espresso sul duello tra Inter e Napoli per il campionato: "L’Inter ha le Coppe, il Napoli no le variabili cambiano. Sono contento di vedere una corsa a più teste che rende il nostro campionato molto più interessante. Antonio Conte è bravissimo, Aurelio De Laurentiis altrettanto ad investire per migliorare il Napoli”.".