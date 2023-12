Conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Atalanta per Thiago Motta, che nella chiacchierata con i giornalisti non può non tornare sull'impresa in Coppa Italia che ha portato all'eliminazione dell'Inter campione in carica: "Cosa ci ha lasciato la vittoria dell'altra sera? Ci ha dato un arricchimento in più perché giocare una partita così davanti a tantissimi nostri tifosi è qualcosa che non si vedeva da un po', siamo stati bravi a trasmettere qualcosa a chi ha deciso di seguirci fino a Milano. Vincere una partita così non è mai facile, ma siamo stati bravi. Ora testa all'Atalanta".