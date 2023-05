Incontro importante avvenuto quest'oggi tra Thiago Motta, allenatore del Bologna, e il proprietario del club rossoblu Joey Saputo, in anticipo rispetto al previsto per via di impegni personali che porteranno Saputo a tornare in Canada domani. Scrive la Gazzetta dello Sport che il colloquio, durato circa 30 minuti, è avvenuto alla presenza anche dell'ad Claudio Fenucci, del direttore tecnico Giovanni Sartori e del ds Marco Di Vaio. Si è parlato del cammino in campionato dei felsinei, ma anche del futuro e della prospettiva di rinnovo per il tecnico fino al 2025.