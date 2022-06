Il quotidiano La Repubblica riporta i dialoghi tra l'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte e il presidente del CONI Giovanni Malagò, nel corso dei quali l'attuale manager salentino chiede conto di Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato Conte morto tragicamente qualche giorno fa in un incidente stradale: "Allora, Antonio – premette il numero uno del CONI – questo lo conosco da quarant’ anni, è una delle presone più simpatiche e brillanti che abbia conosciuto in vita mia. Secondo me se non sistema tutto da un momento all’altro l’arrestano".