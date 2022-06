Si sprecano in Argentina le sponsorizzazioni per Arturo Vidal al Boca Juniors, dopo che il vice presidente xeneize Juan Roman Riquelme non ha fatto mistero che sarebbe un sogno poter ammirare Re Artù alla Bombonera. Un scenario che si auspica anche Leonardo Paredes, centrocampista del Psg che è un'istituzione degli Azul y oro: "È un giocatore fatto al 100% per il Boca. Speriamo che possa andare lì per godersi il club perché è un giocatore di alto livello".