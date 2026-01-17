"Contro di loro è sempre difficile, una partita tosta e lo sapevamo". Comincia così l'analisi di Yann Bisseck a Inter TV dopo la preziosissima vittoria di misura dell'Inter in casa dell'Udinese: "Contro di loro è sempre difficile, era una partita tosta e lo sapevamo. Siamo andati in partita ben preparati, siamo stati concentrati e siamo tutti contenti".

A che punto di condizione ti senti?

"È sempre più semplice trovare un buon ritmo quando giochi tanto e ora lo sto facendo, sono conento della fiducia del mister. Spero mi dia ancora tanti minuti, ma la cosa più importante è che la squadra ha vinto".

Quanto fiducia vi dà questa vittoria? L'Udinese è una squadra molto fisica.

"Noi possiamo fare tante partite così, abbiamo una bella fisicità anche noi come loro. In difesa siamo alti e compatti. È stato un buon test, abbiamo fatto bene".

Ora l'Arsenal.

"Noi vogliamo finire in Top 8 e dobbiamo fare punti. Siamo molto forti e i nostri avversari lo sanno. Se mettiamo tutto in campo e credo che possiamo avere tante possibilità".