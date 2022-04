"In quel caso l’Inter voleva giocare come sempre cerca di fare da dietro, senza buttar via la palla". Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo la serata di Europa e Conference League, Beppe Bergomi è chiamato ad analizzare il pesante errore di Ionut Radu in Bologna-Inter: "Ci sono errori ed errori, lì c’è un errore individuale che normalmente un portiere non commette, di solito capitano più spesso quando si vuole impostare e magari si avvia una ripartenza. Questi sono errori che dispiacciono. Indecisione di De Vrij? L’olandese la fa scorrere perché il portiere è messo meglio, poi è lui che manca la palla. Dispiace, ma è un errore".