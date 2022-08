Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, l’ex difensore Giuseppe Bergomi analizza così il match vinto dai nerazzurri contro lo Spezia: “Lukaku non è ancora nel pieno della condizione, ma ti dà profondità, ti aiuta con il gioco di sponda. Questo permette di sviluppare un gioco diverso, come nell’occasione del 2-0. È quasi sempre entrato nelle occasioni dell’Inter anche se non è al top, è un ragazzo che pesa 100 chili e ha bisogno di tempo. Lo Spezia ieri si è consegnato, ma questi attaccanti prima o poi trovano il gol”.