Intervenuto oggi negli studi di Sky Sport, l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi parla così della prestazione offerta oggi da Romelu Lukaku a Empoli: "Quando ho sentito parlare Lukaku oggi ho capito che forse l'infortunio era più grave di quello che pensavamo, non lo vedevamo più andare in profondità e accelerare come faceva sempre. Oggi ha fatto delle cose molto buone, due gol e un assist per Lautaro. L'Inter adesso viaggia su un filo sottile, può centrare tutti gli obiettivi o non centrarne nessuno. Per questo è fondamentale che ci siano tutti gli attaccanti e che si possano fare rotazioni".