Ospite di un evento organizzato da Fideuram al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni dell'emittente locale RTP rivolgendo in primo luogo un pensiero a Totò Schillaci: "Avevamo un buon rapporto, ho sempre detto che aveva un animo buono. Ero il capitano della Nazionale del '90, abbiamo anche una chat e Totò era uno di noi. Abbiamo fatto un anno e mezzo all'Inter, mi sembrava giusto e corretto ricordarlo. Eravamo presenti con Giuseppe Giannini e Luigi De Agostini, era giusto ricordarlo per tutte le emozioni che ci ha dato".

L'ex bandiera dell'Inter e della Nazionale ha fatto anche le carte al campionato, esprimendo il suo pensiero in merito a quella che potrebbe essere la lotta per lo Scudetto: "Per le prime cinque giornate ci sono state cinque capolista diverse. Ora il Napoli è avanti con merito, Antonio Conte ha vinto tutti i campionati in cui ha allenato in Italia, tranne uno, facendo sempre più di 80 punti: è una garanzia".