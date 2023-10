Belgio-Svezia, gara valida per il girone di qualificazione a Euro 2024, sospesa a fine primo tempo dopo l'attentato terroristico per le strade di Bruxelles in cui sono rimaste uccise due persone, non si rigiocherà. Lo ha comunicato la UEFA in una nota ufficiale, precisando che è stato omologato il risultato all'intervallo, ovvero 1-1.

"Per assumere la suddetta decisione, il Comitato Esecutivo ha preso atto dell'impossibilità di disputare la restante parte della partita del giorno successivo; sia la Federcalcio belga che la Federcalcio svedese, date le circostanze, hanno espresso esplicitamente la volontà di non far disputare il tempo rimanente della partita e di considerare definitivo il risultato all'intervallo (1-1); il risultato di questa partita non incide sulla qualificazione del Gruppo F in quanto il Belgio è già matematicamente qualificato alla fase finale di UEFA EURO 2024 (insieme all'Austria) e la Svezia è matematicamente eliminata; i rispettivi calendari non consentono l'utilizzo di alcuna data nella prossima finestra internazionale di novembre, quando dovrà concludersi la fase a gironi preliminare della competizione, seguita dal sorteggio degli spareggi e dal sorteggio della fase finale del torneo", il testo del comunicato.