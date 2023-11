I nomi di Jan Vertonghen, Alexis Saelemakers e di Zinho Vanheusden, il difensore di proprietà all'Inter in prestito allo Standard Liegi, sono quelli che risaltano maggiormente nell'elenco dei convocati del ct della Nazionale belga Domenico Tedesco per l'amichevole contro la Serbia di mercoledì 15 e per la gara di qualificazione agli Europei 2024 contro l'Azerbaigian di domenica.

L'esperto difensore dell'Anderlecht sembrava fuori gioco per un problema alla caviglia ma è normalmente in elenco, Saelemakers ha ritrovato la Nazionale dopo le ultime partite col Bologna. Fa però piacere vedere il nome di Zinho, che dopo tante sventure ha ritrovato una continuità di rendimento tale da permettergli di aggregarsi ai Rode Duivels.