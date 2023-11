Nelle scorse ore Walter Mazzarri è tornato un po' a sorpresa sulla panchina della Napoli, una notizia che ha scatenato stupore e anche un po' di ironia. Oggi ne ha parlato ai microfoni de Il Mattino l'ex centrocampista Valon Behrami: "È un papà per me - ha detto l'oggi talent di DAZN -. Una cosa è certa: non posso fargli domande strane, c'è troppa confidenza tra noi. Mi sembrerà strano. Come mi regolerò? Innanzitutto speriamo che sia di buon umore. Perché fargli le domande già mi manda in crisi".

Mazzarri è stato spesso preso in giro per alcune sue dichiarazioni alla stampa: "Lui è uno che volutamente quasi si ridicolizza quando va a parlare con la stampa. Ma lo fa per proteggere la squadra. Perché poi entra nello spogliatoio e spacca i tavoli - ha rivelato -. Con noi lo faceva sistematicamente. Ce lo diceva chiaramente che andava lì e diceva certe cose solo per proteggere noi e spostare l'attenzione dai nostri errori in campo. Ma io so che lo farà anche con me adesso che sono dall'altra parte. Ricordo che quando eravamo in Inghilterra gli ho detto che non doveva prendersi lui tutte le colpe, non era giusto. Ma non ne voleva sapere: mi diceva che così doveva essere. E adesso sicuramente si inventerà qualcosa per farsi attaccare in prima persona piuttosto che far ricevere critiche alla squadra".

Chiosa sul ritorno al Napoli: "Penso sia il giusto merito per quello che ha fatto. Quando meno te lo aspetti ti torna indietro quello che hai perso", ha concluso.