Rodrigo Becao lascerà con ogni probabilità l'Udinese in questa sessione di calciomercato. Accostato anche all'Inter, però, il brasiliano ha ammesso di sognare la Premier League: "Sono un giocatore dell'Udinese, ho ancora un anno di contratto - ha detto ai microfoni di Segue o BAba -. Ma l'Udinese è un un club che compra e rivende. Se dovessi essere ceduto, sarebbe un bene per me e per il club. Ho grande rispetto per l'Udinese, che è stata la società che mi ha aperto le porte in Italia. Non li tradirò mai. Se oggi ti dico che me ne vado, mento.

Se dico che rimango, forse mento allo stesso modo. Il futuro lo sa solo Dio. Il mio sogno è di giocare in Premier League. È uno dei campionati più difficili, ci sono i migliori giocatori del mondo. Siccome mi piacciono le difficoltà, penso che andare in Premier League. Sono un buon giocatore e ho degli obiettivi".