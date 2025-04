Prestazione sontuosa di Alessandro Bastoni che contro il Bayern Monaco si prende la vittoria e il premio di MVP di serata e a fine partita a Inter TV ha detto: "Quanto era importante oggi? Tanto. Tanto perché venivamo dalla mezza delusione di Parma, dove abbiamo fatto un secondo tempo inaccettabile. Avevamo tanta voglia di rivalsa, il Bayern non perdeva in casa da quattro anni quindi questo dice tanto sulla squadra che abbiamo affrontato. Ma siamo consapevoli che la prossima settimana sarà ancora più dura di oggi".

Oggi la chiave è stata la fase difensiva di squadra?

"Sicuramente sì perché il Bayern ha giocatori offensivi fortissimi. Sono veloci, hanno dribbling, hanno tutto. Vedere Lauti, Marcus e tutti i centrocampisti darci una mano rende orgogliosi, dà tanta voglia di lottare gli uni per gli altri ed è questo lo spirito che dovremo avere per andare avanti".

Cosa vi siete detti dopo Parma?

"Ci siamo detti la verità, se mentalmente siamo quelli col Parma non potevamo assolutamente venire qua a giocarci la partita. Giochiamo veramente tanto, tra tre giorni saremo di nuovo in campo e dovremo essere bravi a ricaricarci dal punto di vista mentale".

Quanta voglia c'è adesso di tornare in campo anche in campionato?

"Sì, adesso ci godiamo un attimo di riposo perché ne abbiamo davvero bisogno. Però c'è tanta voglia. Siamo ad aprile, siamo in corsa su tutte le competizioni e questo ci dà tanta voglia".

