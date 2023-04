Intervistato da Inter TV, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, premiato come MVP del match, ha commentato così il match vinto per 2-0 sul campo del Benfica: "Era molto importante fare una grande partita soprattutto per dimostrare a noi stessi chi siamo. Abbiamo portato a casa una grande vittoria, era importante per la squadra. Venivamo da partite ben giocate dove non avevamo però portato a casa il risultato. Sono felice per l'assist perché sono riuscito a fare quello che so fare. Se giochiamo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. C'era bisogno di una partita così al Da Luz. Siamo stati bravi, ma dobbiamo sapere che era solo il primo tempo. Ci aspettiamo un Benfica aggressivo a San Siro".