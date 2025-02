Ai microfoni di 'Calcio Time', trasmissione a cura di EuropaCalcio.it, è intervenuto Walter Baseggio, ex centrocampista dell'Anderlecht e del Treviso. Tra i vari argomenti anche un retroscena di qualche anno fa relativo al mercato dell'Inter: "Ci sono volte in cui i club italiani attendono troppo prima di affondare per un calciatore belga che dimostra ampiamente le proprie qualità. Tempo fa, ad esempio, nel 2015, consigliai fortemente Trossard: all'epoca giocava nell'OH Leuven. Per non parlare di Eden Hazard in orbita Inter: suo padre è il presidente della società della città in cui vivo, a Tubize. L'Inter non era convinta del prezzo del cartellino, nonostante il calciatore avesse una qualità incredibile. Tant'è che, poi, arrivò il Chelsea e prese il calciatore dal Lille, ma i discorsi con i nerazzurri erano avviati da tempo. I fondi in Premier League sono molto diversi rispetto a quelli italiani, ma è una questione più ampia, fatta di stadi, strutture e tutto il resto".