Walter Baseggio, ex centrocampista belga dell'Anderlecht, è stato intervistato da MilanNews.it per parlare in particolare dell'arrivo al Milan del connazionale Charles De Ketelaere. "Sono sincero, io non credo che valga tutti questi soldi adesso. Forse tra un anno potrà essere il prezzo giusto. Credo che il Milan si sia mosso prima per anticipare le mosse di altre squadre che lo volevano acquistare - ha spiegato l'ex nazionale belga -. Charles ha fatto passi da gigante, fa già parte della nazionale e le sue qualità non si discutono. Ma per me il prezzo giusto, considerando le sue due ultimi stagioni, è di 20-25 millioni".