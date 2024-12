Il maramaldeggiare dell'Inter in casa della Lazio non è piaciuto al doppio ex Marco Ballotta. Che intervistato dal sito Lalazio.com esprime le sue critiche verso l'atteggiamento dei nerazzurri. “Io capisco che nel calcio quando si gioca non si fanno tanti ragionamenti e che, soprattutto gli attaccanti fanno pochi calcoli. Però onestamente, in una partita finita, con il risultato acquisito, l’Inter poteva comportarsi in modo diverso. Senza infierire su un avversario che era evidentemente in difficoltà". Per poi ammonire: "Nel calcio tutti si ricordano tutto. Se mai capiterà una situazione al contrario, i giocatori della Lazio terranno a mente quello che è successo”.

I calciatori dell’Inter potevano evitare di infierire?

“Il calcio è così, a volte spietato. Diciamo che a mente fredda, i calciatori dell’Inter potevano fermarsi, gestirla meglio. Tanto la partita era chiusa e il risultato era acquisito da tempo”.

Qualche tifoso biancoceleste se l’è presa anche con Simone Inzaghi.

“Ma lui non c’entra nulla. Non era mica in campo. C’erano gli attaccanti che non segnavano da tempo e hanno cercato di sfruttare l’occasione. Thuram c’è riuscito, Lautaro no. Quando non vai in gol da diverso tempo, e hai l’occasione, ci provi: e non ti fermi".