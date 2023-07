Intervistato da Sky Sport, il centrocampista dell'Empoli, Tommaso Baldanzi ha parlato delle aspettative che ha sulla stagione che sta per iniziare, rispondendo anche sulle sensazioni provate ad essere stato accostato a diversi club, tra cui l'Inter: "Il secondo anno è sempre più difficile, ci si deve confermare, far bene... Non sarà facile, ci saranno tante squadre forti che si vogliono mettere in mostra come noi però puntiamo in alto e a far bene".

Essere accostato ai top club è un peso?

"Sinceramente no, sono tranquillo, penso sempre a fare meglio".

La spaventano certe cifre accostate al suo nome?

"No, mi fanno piacere, ma adesso penso ad Empoli. Sto molto bene e penso a prepararmi per una stagione difficile".